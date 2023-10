Médicos vão receber Comenda Maria Quitéria na Câmara de Vereadores

Em razão dos relevantes serviços prestados neste Município, dois renomados médicos vão receber da Câmara Municipal de Feira de Santana, na próxima quinta (26), às 19h, a Comenda Maria Quitéria. A ginecologista e obstetra Emília Stela de Almeida Cruz e o urologista Rodrigo Serapião Mendes estão sendo homenageados por iniciativa do vereador Lulinha (UB), autor dos projetos de Decreto Legislativo concedendo as honrarias. “Ambos são profissionais renomados nesta cidade, reconhecidos por seu trabalho junto à comunidade e com grande destaque em suas áreas de atuação”, justifica o proponente das homenagens.

Nascida em 8 de junho de 1964, Emília Stela é natural de Serra Preta. Estudou no Colégio Nobre em Feira de Santana e, logo depois de concluir os estudos no Município, passou em Medicina na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, em Salvador. Fez especialização em Ginecologia e Obstetrícia e, em 1988, retornou a Feira de Santana onde fixou residência, constituiu família e começou a exercer suas atividades profissionais. A médica já recebeu da Câmara o título de Cidadã Feirense, concedido por meio do mesmo vereador que agora a distingue com a Comenda Maria Quitéria.

Feirense, casado e pai das meninas Lara, 8 anos, e Luíza, de 6, Rodrigo Serapião tem mais de cinco mil procedimentos cirúrgicos realizados, além de uma expressiva atuação em transplantes renais. Fez o ensino fundamental nas escolas Recanto Infantil, Leonardo da Vinci e Anísio Teixeira. Em 1995, passou em vestibular de Medicina na Escola de Ciências Médicas, em Alagoas. Quatro anos depois, em 2000, foi selecionado para fazer o internato médico no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. Após formatura, aprovado para residências em cirurgia geral e urologia. Leciona no curso de Medicina da faculdade Estácio, em Alagoinhas, e tem se destacado na captação de órgãos para doação no estado da Bahia.