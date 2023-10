Cinco duplas se apresentam hoje no Festival de Violeiros de Feira

Cinco duplas de repentistas se apresentam hoje no Festival de Violeiros que este ano ganhou a chancela da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), depois de alguns anos sem ser realizado.

O Festival de Violeiros de Feira foi criado pelos irmãos violeiros Dadinho, Caboquinho e João Ramos, há mais de 40 anos. A dupla Dadinho e Caboquinho conduziu um programa de cantorias e repentes, durante muitos anos, na Rádio Sociedade de Feira(hoje chamada de ‘Sociedade News’).

As duplas que se apresentam, na noite de hoje, no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) são ótimas de diversos estados do Nordeste. A organização do evento não divulgou premiações.