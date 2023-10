Falta d’água em Feira: Embasa se justifica e diz que opera no limite

Na manhã de hoje (25), a Embasa se reuniu com a Agência Reguladora de Feira de Santana (Arfes) para tratar do abastecimento de água no município, de obras e investimentos da Embasa. O encontro aconteceu no CEAF e contou com a presença dos diretores de operação do interior da Embasa, Gildeone Almeida, da diretora de empreendimentos, Rita Bonfim, e da equipe gerencial da Embasa de Feira.

O gerente regional da Embasa, Raimundo Neto, apresentou o cenário atual à equipe da Arfes. Segundo ele, o sistema integrado de abastecimento de Feira de Santana está operando em sua capacidade limite e, com a antecipação das altas temperaturas, o que demanda um maior consumo de água, além do grande número de ligações clandestinas, vem ocorrendo dificuldades no abastecimento. “A Embasa já alinhou procedimentos e está realizando intervenções, principalmente na zona rural, para minimizar os efeitos deste cenário. Em áreas mais críticas, estamos fazendo o reforço com carro-pipa”, informou.

O diretor da Arfes, Carlos Alberto Moura Pinho, avaliou positivamente o encontro. “A reunião conduziu a soluções e ajustes que vão ao encontro dos anseios da população. A Embasa informou medidas no sentido de tratar com urgência as situações”, disse. O diretor de operação do interior da Embasa, Gildeone Almeida, também considerou a reunião proveitosa. “Foi uma oportunidade de estreitar o relacionamento, além de alinhar informações e apresentar para a Agência as proposições e esforços que a Embasa vem fazendo”, declarou.

Ampliação do sistema – Atualmente, a Embasa está executando a última etapa da ampliação do sistema que abastece Feira de Santana, Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Santanópolis, Santa Bárbara e Tanquinho. O empreendimento consiste na ampliação da captação em Pedra do Cavalo e estação de tratamento de água, em Conceição da Feira. O investimento é de R$ 75,6 milhões e vai aumentar a capacidade produção de água tratada em 50%. A implantação de uma nova adutora de 27 quilômetros de extensão está em fase final.