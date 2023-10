Feira (mais de) 40 graus

Não é retórico dizer que, hoje (25), a Feira de Santana ardeu sob o calor. Mais do que isso: literalmente cozinhou-se, fritou-se, ao longo de manhã e tarde incandescentes. Logo cedo alcançou-se impressionantes 33 graus, mas a sensação térmica era ainda mais desesperadora: inacreditáveis 36º. À medida que a manhã findava e a tarde despontava, as temperaturas tornaram-se mais elevadas.

Às 13 horas a temperatura cravava 36 graus, mas a sensação térmica era de insanos 39º. Uma hora depois a sensação permanecia a mesma, mas a temperatura escalara mais um pouco, cravando 37º. Naquele instante, a umidade do ar era de 35% e o vento – tudo parecia parado sob a luz metálica – era de 6 quilômetros por hora.

Pela rua, mulheres abrigadas sob sombreiros e sombrinhas, homens imprevidentes, sem nada, apressados. No mais, pelas vias, escassos pedestres. Quem trafegava de carro baixava a temperatura do ar-condicionado ou danava-se se não dispunha do acessório. Pouco depois do meio-dia, sob o sol, a sensação era de 41º. Mais tarde, um termômetro no centro da cidade indicava desérticos 46º.

As copas das árvores sertanejas – mesmo das palmeiras imperiais – sequer balançavam. Bulício só dos pássaros, num chilrear incessante, despropositado sob aquele ardor de brasa. No céu umas poucas nuvens – miúdas – coadjuvantes diante daquele sol impiedoso.

Nunca as sombrinhas, os sombreiros, os guarda-chuvas – mesmo as desprezadas marquises – foram tão indispensáveis. As garrafas de água para hidratação, tampouco. Os protetores solares, então, caminham para se tornar gênero de primeira necessidade. É bom insistir: vá lá que é ano de El Niño, esperava-se mesmo o calor. Mas é evidente que as mudanças climáticas estão aí, inevitáveis, irreversíveis.

Nos encontros casuais, sempre que se fala sobre o calor – tema inevitável entre feirenses – alguém se espanta e acrescenta, os olhos muito abertos:

– E olha que nem chegou o verão. Imagina quando chegar…

