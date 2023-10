Cerca de 40 propostas aprovadas na Conferência de Cultura de Feira

Cerca de 40 propostas, sobre as mais diversas formas de realizações artísticas e culturais, aprovadas em plenário, todas elas por unanimidade. Este foi o saldo altamente positivo da IV Conferência Municipal de Cultura de Feira de Santana, concluída ontem à noite, no campus feirense da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.

Durante toda a tarde, mais de 60 fazedores e produtores artísticos e culturais, divididos em seis grupos de trabalho, discutiram propostas para a formulação de uma política cultural de longo prazo em Feira de Santana, a ser implementada pelo Sistema Municipal de Cultura, do qual fazem parte vários órgãos e entidades culturais, entre eles a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e o Conselho Municipal de Cultura.

Sem polêmicas – Depois de apresentadas em cada grupo, as propostas foram levadas a plenário, para serem debatidas e votadas. Mas não houve polêmicas. Apenas algumas propostas receberam pequenos reparos ou acréscimos, sem perderem seu objetivo original. A aprovação de todas elas foi rápida e pacífica.

Entre as propostas aprovadas, estão a criação do Festival Cultural Feirense, de forma anual, com interação entre as artes; criar o Mapa da Cultura Feirense, com banco de dados sobre os fazedores e produtores culturais; estabelecer programas de ocupação cultural de praças públicas em bairros periféricos; direcionar 1,5% da arrecadação municipal para a cultura; e a criação de um banco de griôs (mestres de saberes populares e ancestrais) que possam transmitir seus conhecimentos nas escolas.

Três delegadas – As propostas aprovadas serão apresentadas, como contribuição de Feira de Santana, na Conferência Estadual de Cultura, a ser realizada entre os dias 6 e 8 de dezembro, aqui em Feira, para formular uma política cultural para todo o estado. Antes disso, as propostas feirenses também serão levadas para a Conferência Territorial do Portal do Sertão, a ser realizada em data e local a serem definidos.

Ainda na tarde de ontem, foram eleitas as representantes de Feira nessas conferências. Entre nove candidatos, a plenária escolheu a advogada Juliana Nogueira (chefe de Gabinete da Secel), como delegada para a Conferência Estadual. Para a Conferência Territorial foram eleitas a cantora Kareen Mendes, a professora Juciara Alves, e também Juliana Nogueira.(foto)