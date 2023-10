Festa Literária Internacional de Cachoeira vai até próximo domingo

A 11ª Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) começou nesta quinta-feira (26) e segue até domingo (29), com uma programação diversificada, além de ações e serviços nas áreas da cultura, educação, cidadania e direitos humanos promovidas pelo Governo do Estado. Após a abertura oficial do evento, que este ano traz o tema ‘Poéticas Afroindígenas no Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia’, foi dado início às atividades da Casa do Governo, espaço totalmente gratuito, que funciona na sede da Fundação Hansen Bahia, e reúne um conjunto de ações das secretarias. Esta edição da Flica conta com o protagonismo estudantil, mediante diferentes manifestações culturais e artísticas, como recitais de poesia e apresentações de música, dança e teatro.

“O Governo do Estado apoia de forma muito entusiasmada das festas e feiras literárias, entendendo a sua importância de difusão da educação, da cultura, das políticas de arte na totalidade, contagiando a população. Estes eventos significam esse encontro das pessoas com a cultura no meio da rua, na praça pública. A Flica é a mais importante festa literária da Bahia, uma das mais importantes do Brasil, e nosso apoio é para reafirmar o quanto as políticas de livro, de literatura e leitura são transformadoras de vidas”, declarou o secretário de Cultura, Bruno Monteiro.

Programação – Na abertura da Casa do Governo, a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) deu início ao projeto ‘Cuidar de quem Cuida’, com atendimentos de massagem, auriculoterapia, ventosaterapia, dentre outras terapias integrativas. A pasta da Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) realiza a exposição ‘Axenianas’, com obras de máscaras míticas produzidas por educandos do grupo de artes visuais do Projeto Axé.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), conduz uma experiência com realidade virtual, com os temas biologia, medicina e corpo humano, além de jogos científicos e da presença do ‘Robozão’, um robô móvel comandado por controle remoto. Já a Secretaria da Educação (SEC) tem atividades programadas na Casa do Governo e no prédio da Biblioteca Municipal, com exposições de trabalhos de estudantes e lançamento de livros.

“Temos aqui 31 escolas visitantes e 19 municípios, apresentando as suas produções, em linguagem artísticas, dança, literatura ou contação de história, que integram parte do conjunto de programas estruturantes que temos implantado na rede estadual de educação. Também aqui, a SEC faz o apoio necessário para dizer às nossas escolas e às comunidades escolares que festival literário e feiras literárias são parte de processo formativo”, detalhou a titular da Educação, Adélia Pinheiro.

Já a Secretaria de Turismo (Setur-BA) levou para o espaço governamental uma disputada oficina de turbantes, que atraiu mulheres jovens e adultas, dentre elas Tassila Siqueira, 16 anos, aluna do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Kleber Pacheco, de São Roque do Paraguaçu. “Eu amei. Toda vez que participo é muito bom e enriquecedor”, disse a estudante que, este ano, foi à Flica pela terceira vez.

Outras ações fazem parte das ações da Setur na Flica, como visitas guiadas gratuitas para grupos de até 20 pessoas na quinta, sexta-feira e sábado, às 15h e domingo, às 10h, com visitação aos principais pontos turísticos de Cachoeira; Receptivo com baiana estilizada, distribuindo fitinhas do Bonfim e posando para fotos; e Serviço de Atendimento ao Turista, em parceria com a prefeitura, ao lado da Casa de Câmara.

A programação completa da Casa do Governo e das ações dos órgãos estaduais na Flica podem ser consultadas nas redes sociais da festa literária, assim como todas as atividades previstas para os diversos espaços do evento.

Fotos: Feijão Almeida/GOVBA