Show de Carol Pereyr abre ‘Narrativas Visuais’ hoje no Sesc de Feira

O programa Narrativas Visuais do Sesc Bahia chega a sua terceira edição em 2023, e hoje, 26, em Feira de Santana, ele será lançado às 19h no teatro do Sesc/Centro, com a apresentação do show da cantora Carol Pereyr (@carolpereyroficial), e da artista convidada Nila Carneiro (@nila_carneiro) com a obra ‘Uiara – mãe dos olhos D´água”. Ingressos gratuitos já disponíveis na bilheteria.

Realizado em cidades do interior da Bahia, este ano as atividades acontecem em Alagoinhas @sescalagoinhasba, Barreiras @sescbarreiras, Feira de Santana @sescfeiradesantana, Jequié e Santo Antônio de Jesus @sescsaj, com uma proposta de descentralização do circuito de arte, valorização de artistas de cidades pequenas e uma temática que evidencia a água, como substância essencial à vida.