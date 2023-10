André Curvello: “Adotei Feira como minha cidade, desde que aqui cheguei”

Adotei Feira de Santana, como minha cidade, desde que aqui cheguei”, disse o jornalista André Curvello, secretário estadual de Comuncação, que na noite desta sexta (27) recebeu da Câmara Municipal o título de Cidadão Feirense. A homenagem ao soteropolitano, iniciativa do vereador Paulão do Caldeirão (PSC), reuniu dezenas de jornalistas e radialistas, além de autoridades como o deputado federal Zé Neto e o deputado estadual Angelo Almeida, entre outros. Os vereadores Emerson Minho (DC), Jurandy Carvalho (PL), Luiz da Feira (Avante) e Sílvio Dias (PT) também compareceram à sessão solene, conduzida pela presidente da Casa, Eremita Mota (PSDB). Entre tantos profissionais da imprensa de Feira presentes, o gerente de jornalismo da TV Subaé, Marcílio Costa; o diretor do jornal Folha do Estado, Humberto Cedraz; o representante da Associação Bahiana de Imprensa, Jair Cesarinho, os apresentadores de programas jornalísticos Dilton Coutinho, Jorge Bianchi, Valdeir Uchoa, Juarez Fernandes, Silvério Silva, Itajay Pedra Branca, Valter Vieira e Fernando Moreira.

André, neto e filho de jornalistas, relatou sobre como ele chegou a Feira de Santana, em 1989, para coordenar a sucursal do jornal “A Tarde”. Mais adiante, em 1993, convidado pelo então prefeito João Durval, assumiu a Secretaria Municipal de Comunicação, “uma das experiências mais marcantes da minha vida”. Nesta cidade, disse, fortaleceu os seus ideais e conviveu com um “time inesquecível de profissionais”, que lhe ajudaram a vencer os desafios: “Faço questão de enfatizar o quanto esta cidade significa para mim. Devo muito a Feira e o que posso fazer é defender o seu desenvolvimento”.

Considerado um legado de sua gestão enquanto secretário de Estado, a interiorização da comunicação, ele afirma que este é um “movimento permanente” que nasceu do ex-governador Rui Costa e mantido pelo atual, Jerônimo Rodrigues. Sobre a sua relação com a mídia, ele garante que a ética e a transparência estão sempre à frente. Finalizou o seu breve discurso lembrando de alguns profissionais da imprensa feirense que já se encontram em outro plano, a exemplo de Conceição Lobo, Elis Regina, Egberto Costa, Helder Alencar, Geraldo Lima e Anchieta Nery.

Autor do Projeto de Decreto Legislativo que resultou na homenagem ao jornalista, o vereador Paulão do Caldeirão disse que esta é uma data “importante para a imprensa, especialmente do interior da Bahia”. André, avalia o vereador, desde a sua primeira gestão de secretário estadual, na primeira administração do governador Rui Costa, “modificou o cenário na Secom, “facilitando o contato dos profissionais com o governador e a tornar a Secom uma casa de portas abertas, sem privilégios”. Ao comparar com o passado, observou que a imprensa não tinha oportunidade de audiência com o governador, “nem mesmo conseguíamos acesso à Governadoria”. A honraria, ele acrescentou, “representa não apenas este vereador e meus colegas, que a aprovaram por unanimidade, mas a todos os profissionais de comunicação”.

A presidente da Câmara, Eremita Mota, disse que o comunicólogo André Curvello, figura importante da imprensa na Bahia, contribuiu muito com Feira de Santana, em seu período de titular da Secom Municipal. Ocupando a pasta em nível estadual, ampliou oportunidades fora da capital, “mostrando que o interior tem força”. Destacou que o jornalista sempre teve cuidado de evitar que a comunicação possa causar danos a quem quer que seja, sabe aproximar o setor público das diversas mídias, combate a falsa informação e possibilita as denúncias através de vários canais: “Fez história em Feira e, agora, na Bahia”.

O deputado estadual Angelo Almeida enalteceu a carreira do seu colega de primeiro escalão no Governo Jerônimo Rodrigues e disse que, agora feirense, André vai lutar ainda mais pelas conquistas almejadas pela cidade. Zé Neto, que também foi convidado a usar a Tribuna, falou sobre os avanços da comunicação no Governo do Estado, sob a liderança de André e reconheceu o seu espírito democrático à frente do cargo, ao afirmar que “não há um só jornalista ou radialista feirense que não tenha tido a oportunidade de ser recebido pelo secretário”.