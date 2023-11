Binho Galinha faz moção de pesar na Assembleia pela morte de Jorge de Angélica

Jorge de Angélica era um dos grandes representantes do reggae do Brasil. Compositor e intérprete de músicas que falam de paz, amor e fazer alertas sobre problemas sociais, Jorge é pioneiro do reggae em Feira de Santana. O cantor incentivava a valorização da cultura feirense e fazia questão de levar o nome da cidade para todo o mundo durante os 49 anos de carreira, disse o deputado estadual Binho Galinha ao justificar a Moção de Pesar apresentada na ALBA, em razão do seu falecimento, ocorrido segunda-feira (30).

Jorge de Angélica desenvolveu há alguns anos o projeto “Mão Angelical: Jesus com a gente”, que beneficiava crianças e adolescentes do bairro Rua Nova, na cidade de Feira de Santana, com cursos de violão, dança e capoeira. Também foi o fundador do Afoxé Pomba de Malê e criador do projeto “Cobra Coral”. Entre as diversas composições que apresentou durante a sua carreira, são destaques as músicas, Bahia Negra, Cobra Coral, Gari e Sopa de Papelão.

Foto: Cantor e compositor Jorge de Angélica