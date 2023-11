Nova Escola Municipal Monteiro Lobato triplicou de tamanho

Um prédio arrojado, com estrutura moderna e acolhedora. Salas mais amplas e climatizadas. A nova Escola Municipal Monteiro Lobato, situada no bairro Capuchinhos, foi reentregue à comunidade, na manhã desta terça-feira (31), após ser totalmente reconstruída e ampliada – a unidade triplicou de tamanho.

A escola que é uma das mais tradicionais da rede pública municipal [foi fundada há 54 anos] e que leva o nome de um dos maiores escritores da literatura infantil brasileira ganhou sala de recursos multifuncionais, laboratório de robótica, Ciências e Matemática, biblioteca, ambiente para leitura, área de convivência, parque infantil, cozinha e refeitório amplo, além de salas da diretoria e coordenação. Também passou a ter 16 salas de aulas – foram construídas 6.

E mais: agora com a nova estrutura, os estudantes têm espaços adequados para desenvolver as atividades esportivas e culturais com a construção de um anfiteatro e da quadra poliesportiva coberta. O painel que remete a uma das obras de Monteiro Lobato, o Sítio do Picapau Amarelo foi preservado na reforma. Ainda foi instalado um pergolado.

Projetada pela educadora por vocação e arquiteta de formação Yeda Barradas Carneiro, mulher do ex-prefeito João Durval Carneiro, a unidade escolar foi construída à época para atender os alunos em tempo integral, como lembrou o seu filho Sérgio Barradas Carneiro, secretário municipal de Transportes e Trânsito.

“Essa escola é um dos legados que meus pais deixaram quando minha mãe foi secretária de Educação do município e o meu pai prefeito. É um patrimônio educacional e cultural da nossa cidade. Agradeço o prefeito Colbert Filho, a quem tenho a honra de integrar o seu governo”, disse.

A secretária municipal de Educação, Anaci Paim, enfatizou que a nova escola reúne ambientes adequados e recursos necessários para atender a comunidade escolar, proporcionando um ensino e aprendizado de qualidade aos alunos do 1° ao 9º Ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“A preocupação na elaboração do projeto foi pensado não apenas no âmbito arquitetônico, mas também em itens que favoreçam condições melhores, como ar-condicionado em todas as salas. Isso proporciona maior conforto, possibilita maior concentração do aluno e gera tranquilidade no desempenho das atividades”, considera.

A titular da Educação também enfatizou a capacidade ampliada da unidade escolar para atender a demanda. A Prefeitura de Feira de Santana investiu R$ 8 milhões e 400 mil na obra. “Antes eram atendidos 500 estudantes. Agora teremos capacidade para receber até 1.110. É mais que o dobro da oferta atual, gerando um benefício significativo”, pontuou.

O vice-prefeito Fernando de Fabinho, que representou o prefeito Colbert Filho, observou que durante todos esses anos a escola Monteiro Lobato foi importante no processo educacional do município.

“Daqui saíram várias pessoas que se projetaram na sociedade através da educação que receberam. Hoje está sendo entregue uma nova escola que não deve nada em relação às escolas particulares de qualquer parte do Brasil. Temos que parabenizar o prefeito Colbert pela dedicação com a Educação”.

Ex-aluno e pai da estudante Malu Vitória, do 3º ano, Anilton Oliveira Júnior elogiou a nova estrutura da unidade de ensino. “Não tenho palavras para expressar a minha alegria em ver esta escola, onde estudei por cinco anos, ser transformada e ganhar uma nova estrutura. Está linda!”.

MAIS OBRAS – Outras unidades de ensino da rede municipal seguem em reforma e deverão ser entregues à comunidade escolar até março do próximo ano, sendo algumas delas:

Escola Municipal João Serafim de Lima, cuja inauguração está prevista para o próximo dia 7, a Cívico Militar (distrito de Jaíba); Margarida de Brito (São João do Cazumba); João Marinho Falcão (Olhos D’Água); Demósthenes Álvaro de Brito e Ester Santana, ambas na Mangabeira; Helena Asis Suzart (Estação Nova); Deocleciano Martins da Silva (distrito de Maria Quitéria) e Rui Nunes (povoado Formiga, Maria Quitéria) e uma creche em construção na Gabriela.

O ato foi prestigiado por pais e alunos. Também presentes o procurador do Município, Augusto Graça Leal, secretários e diretores municipais, os vereadores Pedro Cícero, Lulinha da Conceição, Flávio Arruda e Edvaldo Lima, bem como o professor Josué Melo, presidente da Academia Feirense de Educação, e ex-secretária de Educação, a professora e escritora Lelia Vitor Fernandes.

Fotos: ACM