Prefeitura de Feira limpa pichações em muros de escolas municipais

A Prefeitura de Feira começou na manhã desta segunda-feira,13, a “apagar” as pichações das quais foram alvos escolas públicas e condomínios populares na cidade.

Os muros de 12, das 20 escolas onde haviam algumas siglas “suspeitas” pichadas foram “apagadas” com três mãos de tinta branca.

A “mancha branca” vai continuar por alguns dias quando as cores originaisnserao repostas, informação Prefeitura . Um aparato policial e militar – formado por membros do 35° BI do Exército , da PM, Guarda Municipal e polícia Civil – acompanhou os serviços.

De acordo com o artigo 65 da Lei 9.605/98, pichação é crime ambiental e de vandalismo. A pena estipulada é detenção de três meses a um ano, além de multa para quem pichar edificação ou monumento público.

