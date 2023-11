Dandara Barreto vai mediar painel de Comunicação e Cultura neste sábado

Estratégias de Comunicação para Projetos Culturais é o tema central do I Painel de Comunicação e Cultura, que acontece em Feira de Santana/BA, neste sábado, 18, das 16h às 18h, na cafeteria Miss Brown (rua Barão do Rio Branco, nº 290 – Serraria Brasil).

O evento tem a realização da Casa das Águas Comunicação e Cultura, em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), que vai fornecer certificado de participação com 2 horas. Conta com o apoio cultural da Bartira Movie, da própria Miss Brown e da Comunidade Culturas.

Essa edição do Painel é voltada para trabalhadoras e trabalhadores da Cultura de Feira de Santana e região, artistas, pessoas da produção e gestão de projetos, de empreendimentos culturais diversos e dirigentes públicos do segmento. É também para agentes da comunicação como profissionais do jornalismo, da publicidade, da produção de conteúdo social media, da assessoria de imprensa, da assessoria de comunicação e demais pessoas interessadas no assunto.

As inscrições antecipadas podem ser feitas pelo WhatsApp 75992641507. O acesso é gratuito, mas a produção do evento incentiva a colaboração voluntária, no formato “Pague Quanto Puder” através da chave pix celular 75992641507.

A orientação do Painel será feita por um grupo de mulheres referência em seus fazeres, que atuam tanto em projetos culturais como em empresas e/ou projetos de comunicação como Lore Porto, agente cultural há 24 anos e da comunicação desde 2005, pesquisadora e multiartista; Talita Medeiros, artista, publicitária e diretora de arte na Agência Morya e em Projetos próprios; Tamires Bartira, publicitária, social media, influenciadora digital e videomaker mobile; Brena Maynart, jornalista com experiências diversas como TV, rádio e jornal impresso; e Larissa Medrado, publicitária, planner e social media. A mediação dessa conversa sobre Comunicação e Cultura será feita por Dandara Barreto, jornalista feirense de referência na cidade.