Bolão lembra Jorge de Angélica e pede mais respeito aos afoxés na Micareta 2024

Gilberto Pinheiro, Bolão, tem 72 anos. É um dos baluartes da cultura afro da Rua Nova. Junto com Jorge de Angélica e outros seres moradores do bairro, fundou o Afoxé Pomba de Malê. É um ‘Cobra Coral’, sussurra, ao repórter , Tonho Dionorina, outro decano das Micaretas da Feira, presente na reunião com Jairo Filho, o secretário municipal de Cultura e Eventos, hoje, no mezanino do MAP. Bolão e Dionorina, como quase todos que falaram, lembraram de Jorge de Angélica. Bolão também comentou sobre os espaços abertos aos afoxés no Carnaval deste ano mas registrou alguns empecilhos “para mostrar nossa dança e nosso canto” no percurso e no horário estabelecidos. Pediu revisão.Jairo aceitou.

A reunião teve um objetivo, pautado.diretamente para se chegar a um consenso sobre a data da festa. E foi o que aconteceu: o secretário abriu com uma sugestão – de 18 a 21 de abril – que no decorrer foi acatada, por unanimidade, com direito a foto do repórter PJ (AcordaCidade) com os braços da plateia erguidos em concordância com a data de Jairo. Essa data ainda deve, oficialmente, ser submetida ao Conselho Municipal, segundo o advogado-geral da Câmara de Vereadores, Eduardo Pimentel.