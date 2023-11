Emiliano José entrevistou Jerônimo na estreia do vídeocast Pod13

Novo videocast do Partido dos Trabalhadores da Bahia estreou na terça-feira (14) e teve como convidado o governador Jerônimo Rodrigues

O apresentador do novo videocast do PT Bahia, o Pod13, o ex-deputado, ex-vereador e jornalista Emiliano José afirmou nesta quarta-feira (15) que o novo formato de comunicação do partido é um meio de a legenda aprofundar ainda mais o diálogo com a sociedade baiana. Jornalista com vasta experiência, com atuação em grandes veículos da Bahia e do Brasil e também da imprensa alternativa, Emiliano conduzirá o Pod13 ao lado do presidente Éden Valadares, e neste primeiro programa que estreou nesta terça-feira (14) entrevistou o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues.

“Minha expectativa em relação ao Pod13 é extremamente positiva. É o nosso partido falando com a sua militância, com seus simpatizantes e com os baianos, comunicando-se com eles, discutindo a vida do povo da Bahia, discutindo a cultura, discutindo caminhos para a nossa terra e começando com o nosso governador”, disse Emiliano, que também é escritor e já publicou 20 livros.

O jornalista destacou que a entrevista que foi exibida na noite desta terça é “um grande primeiro passo” do que está por vir. “Nós demos apenas o primeiro passo, um grande primeiro passo entrevistando nosso querido Jerônimo Rodrigues, nosso governador, homem vindo do Sertão que irá certamente marcar a história da Bahia, dando sequência a um projeto, mas dando sequência com suas características muito especiais. Foi uma agradável entrevista, verdadeira, o governador não foge de nenhuma questão, mesmo das mais intrincadas. Gostei demais dessa primeira experiência e virão outras muitas para dialogar com a nossa militância e com os baianos”.

Emiliano José ressaltou ainda o “papel pioneiro” de Éden Valadares na comunicação do PT Bahia. “Nosso presidente pleno de juventude e de sabedoria, que está estabelecendo uma relação do partido com a militância, tanto aquela relação presencial absolutamente indispensável, como aquela outra mediada pelos meios de comunicação e pelos meios de comunicação dessa nova fase da humanidade, da tecnologia, da internet e de todos os mecanismos, e agora podendo pelo Pod13. Está de parabéns nosso jovem, aguerrido, combativo e ligeiro presidente”.