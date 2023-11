Do carro de som de Ligoza às ondas do rádio feirense: Silvério Silva

Silvério Silva é um dos mais populares comunicadores de Feira de Santana, com passagem pelas rádios Cultura, Povo e, atualmente, na Sociedade News onde conduz, todos os domingos, o “Silvério Silva Show”. É um dos mais antigos profissionais em atividade na Bahia. Recentemente ele recebeu o título de Cidadão Feirense em sessão solene na Camara de Vereadores de Feira de Santana.

O radialista nasceu na cidade de Cachoeira, em 1938, e chegou a Feira de Santana em 1952, ainda criança, em busca de um grande sonho: “vencer na vida”. Já trabalhou em oficina mecânica e como ajudante de carpinteiro, entregador de leite, guardador de carro, atendente de bar, etc.

Após alguns anos teve o seu talento para o rádio descoberto pelo locutor e publicitário Antônio Vitória, conhecido popularmente como “Ligoza”. Este lhe deu a oportunidade de trabalhar em um carro de som de sua propriedade. Em seguida, tornou-se locutor do estúdio publicitário “A Voz da Princesa”.

Após essa oportunidade, Silvério Silva batalhou durante anos para montar o seu próprio estúdio publicitário, primeiro no Tomba e, em seguida, no bairro Coronel José Pinto. Lançou alguns dos profissionais que hoje fazem sucesso no rádio de Feira de Santana, a exemplo de Antonio Sotero, Carlos Geilson, Edmilson Lima, Evangivaldo Santos, Vilmario Lins, Pedro Nunes, Durvalino Santana, Durval Oliveira, Antonio Carlos, entre outros. Foi o criador de um dos eventos mais expressivos de Feira de Santana, a Corrida de Jegues.

Casado com Carmelita da Silva Santos, o homenageado é pai de Sílvio da Silva Santos, Suely da Silva Santos, Paulo da Silva Santos e Silvério da Silva Santos Segundo – estes últimos seguiram o mesmo caminho e trabalham na área da comunicação.