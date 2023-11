As noites de sábado são dos bêbados

Depois da luz estonteante e do sol escaldante da primavera-verão, vem a noite, com um sopro quase úmido. Por instantes, desperta uma efêmera sensação de conforto. Já não há o calor indescritível. Vê-se um silencioso fiapo de lua no céu. Mas que já vai se afastando, mergulhando em direção ao oeste remoto, com suas colinas suaves, bem-comportadas, imersas na escuridão.

As noites silenciosas sempre favorecem a sensação de conexão com o Universo. Mesmo quando a lua é avara e as estrelas desfalecem com a iluminação urbana. Mas tudo dura uns poucos instantes – mágicos – e depois se desfaz.

Afinal, há a audição. Há o ronco do motor da moto, os pneus dos automóveis deslizando sobre o calçamento, o farfalhar das copas das árvores açuladas pelo vento quente, uma cantoria remota, indistinguível, latidos, conversas de pedestres, o renitente discurso do bêbado estacionado na esquina da noite de sábado, pois é noite de sábado.

Sim, é sábado, mas uma ponta de melancolia teima em antecipar as sensações da noite de domingo. Esparsos canhões de luz, um pórtico profusamente iluminado, um telão com sua propaganda colorida, música animada, nada disso traz um ar de sábado à noite à noite de sábado.

Imaginar férias, praias, viagens, confraternizações de final de ano, encontros e reencontros talvez injete ânimo a esta noite de sábado. Funciona pouco porque o futuro está mais à frente. E há, no caminho, esta fatídica noite de sábado. Talvez seja o cansaço do dia de calor. Pode ser. Deve ser.

O jeito é registrar as impressões, enfaixá-las com palavras, encaixotá-las em frases curtas, precisas, coerentes. É até possível. Mas sempre ficam de fora – noves fora – boa parte das sensações, o tumulto dos sentimentos. É do jogo da escrita.

Por fim, algum ânimo. O bêbado aprumou-se e foi embora. Sempre discursando, enfático. Bem-aventurados os bêbados, pois são deles as noites de sábado!