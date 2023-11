Aplicativo voltado para uso da bicicleta em Feira: proposta vencedora do Hackathon

Um aplicativo voltado para o ciclista chegar de forma mais segura ao seu destino, o Movesafe, foi a proposta vencedora do Hackathon promovido pela Prefeitura de Feira de Santana. A equipe campeã, a Warr, desenvolveu a proposta em uma maratona de mais de 30 horas de trabalho ininterrupto e competiu com mais 13 grupos que atuam na programação de softwares e aplicativos para buscar soluções, exclusivamente, para a mobilidade urbana. O resultado foi anunciado neste domingo (19), no auditório do SESI – unidade Jardim Cruzeiro.

Ao utilizar o aplicativo, o ciclista terá a disposição opções de rotas com alertas em tempo real sobre o trânsito, apontando as ciclovias existentes, vias com maior volume de carros e motos, alerta de ruas perigosas e condições climáticas.

Estima-se em 10% a porcentagem dos moradores de Feira que usam a bicicleta como locomoção para o trabalho ou lazer frequentemente.

O mapa acompanha o ciclista durante o percurso e dispõe de timer para uso em modalidades esportivas. Ainda, oferece aos motoristas e motociclistas que utilizarem a plataforma alertas de vias com maior volume de ciclistas.

Um dos integrantes da equipe, William Costa, explica que a proposta apresentada prevê ainda o fornecimento de dados coletados através do aplicativo para a Prefeitura, apontando quais vias tem maior demanda de implantação de ciclovia.

A equipe vencedora recebeu R$ 4 mil; tablets para cada integrante; um curso Empretec para uma pessoa da equipe; duas mentorias com o Sebrae, conforme fase estrutural do projeto; e acesso a mentorias no HUB Feira

Foto: ArquivoBF