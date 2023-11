Novo ponto de integração de ônibus na Getúlio Vargas passa a interligar regiões norte e sul

Usuários do sistema de transporte público urbano em Feira de Santana ganharam um novo ponto de integração e moderno abrigo com QR Code no cruzamento do viaduto José Joaquim Lopes de Brito das avenidas João Durval Carneiro e Getúlio Vargas. O local também foi sinalizado com área exclusiva para ônibus.

Estratégico, o ponto facilitou a integração entre 13 linhas que interligam as áreas norte e sul do município. Com isso, o passageiro passa a ganhar tempo ao evitar o deslocamento até o Terminal Central.

“O passageiro vai desembarcar do ônibus nas proximidades do viaduto das avenidas João Durval com a Getúlio Vargas, e integrar em outro pagando uma só tarifa”, explica Sérgio Carneiro, secretário de Transportes e Trânsito (SMTT).

A SMTT programou para dias úteis 28 ônibus da concessionária São João visando atender a alta demanda de passageiros no novo ponto de integração.

Confira as linhas:

007- Dhama/FTC/Jardim Brasil

085 – Sto. Antônio dos Prazeres

086 – SIM Corredor dos Araçás

107 – Parque Getúlio

023 – Parque Lagoa

033 – Parque Lagoa Praça

026 – Subaé Via Sta. Monica

040 – Fazenda Noide

039 – Tanquinho

053 – Jaíba via Lagoa de Berreca

059 – Tapera/Brandão

101 – Aeroporto Lagoa das Pedras

