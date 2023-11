Margareth Menezes abre Conferência Temática Cultura e Igualdade Racial

Com a presença da Ministra da Cultura, Margareth Menezes, na abertura do evento, começa nesta sexta-feira,24, e vai até sábado, em Salvador, a Conferência Temática Cultura e Igualdade Racial. O evento faz parte das ações do Novembro Negro da cultura e abre às 9h30 no salão nobre da reitoria da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A conferência temática é uma das etapas que antecede a quarta conferência nacional de cultura, que ocorre entre quatro e oito de março do próximo ano , em Brasília, com o tema democracia e direito à cultura.

O diretor do Sistema Nacional de Cultura (SNC), Lindivaldo Júnior Afro, fala mais sobre o evento. “Está prevista para sua abertura acontecer no salão nobre da universidade federal da bahia. Na sexta-feira, logo pela manhã, a gente vai ter a presença da ministra, a presença muito forte da Fundação Cultural Palmares e aqui das secretarias dos comitês de cultura. E nós estamos também aqui com a equipe da diversidade cultural, que estamos juntos construindo esse processo. Então, estamos todo mundo juntos com especialistas da área, com conselheiros, com gente que discute políticas culturais e de enfrentamento ao racismo.”

As conferências temáticas são realizadas pelo ministério da cultura em parceria com outros órgãos do governo, organizações da sociedade civil, universidades e governos locais. Elas representam espaços para a discussão de temas variados relacionados às políticas culturais.

O objetivo é estimular o debate e o entendimento sobre o papel da cultura e das políticas para o setor. E também colaborar para a construção de conteúdos transversais para a quarta conferência nacional e o plano nacional de cultura.

A iniciativa faz parte da mobilização da Secretaria dos Comitês de Cultura do Ministério e dos governos estaduais e municipais vinculados ao Sistema Nacional de Cultura, envolvidos em um processo amplo de diálogo no período que antecede a discussão em âmbito nacional.

O diretor do Sistema Nacional de Cultura, Lindivaldo Júnior Afro, reforça o convite para a participação na conferência temática cultura e igualdade racial, em salvador, nos dias vinte e quatro e vinte e cinco de novembro. “Todas as pessoas que desejam participar dessa Conferência de Cultura e Igualdade Racial, podem acessar o site do Ministério da Cultura, nós temos lá uma inscrição virtual, então, quem tiver interesse de debater acessa, se inscreve. A gente tem vagas limitadas porque são dias de trabalho. Quem é especialista, pessoas de movimentos culturais, negros ou indígenas, gente vinculada ao tema da promoção da igualdade racial, e que se interessa por fazer esse debate vai somar com a gente e vem simbora participar na Bahia.”