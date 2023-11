“Não menos estimado, Dr. Brasil – um promotor negro no MP da Bahia’, um documentário sobre o promotor de Justiça Theodomiro Brasil, que atuou como promotor de Justiça no Ministério Público baiano entre os anos de 1945 e 1970. foi apresentado pelos servidores George Brito e Manuela Damasceno, e pela bacharel em filosofia Laila Beirão, no evento sobre “Representatividade negra no Ministério Público brasileiro”, esta semana, dia 21, na sede do Ministério Público estadual, no CAB, em Salvador.

O lançamento do documentário contou com a presença de familiares de Theodomiro, entre as quais a neta Cláudia Brasil. “Foi emocionante ver esse documentário maravilhoso. Meu avô foi uma pessoa que me inspirou, me ensinou que eu poderia ser o que quisesse ser”, disse Cláudia.

“O documentário foi resultado de um trabalho coletivo, que inclusive abre caminho para novas pesquisas que busquem mapear a trajetória de outros sujeitos históricos negros no Sistema de Justiça, especialmente no MP baiano, o que trará uma contribuição valiosa para a produção historiográfica brasileira”, destacou o analista George Brito.

O trabalho de pesquisa e produção do documentário contou também com a participação dos servidores Miguel Soares e Humberto Filho.