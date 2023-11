O presidente do PL na Bahia, o ex-deputado João Roma coloca para a imprensa em Salvador o nome do deputado federal Capitão Alden como um dos prováveis candidatos do partido a Prefeito de Feira de Santana. Ano passado, o Capitão esteve entre os 10 candidatos a deputado federal mais votados no município, com 8652 votos. Os outros nomes prováveis citados por Roma são menos conhecidos e sem relevância eleitoral: Leonídia Umbelino, Raimundo Júnior, Neto Bahia.

