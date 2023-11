Djalma Ferreira faz show “Pra Você” hoje no Teatro do Sesc

O cantor Djalma Ferreira retorna ao palco do Café Teatro do Centro Cultural Sesc Feira de Santana, no centro, hoje, sexta-feira, 24, às 18:30 horas, apresentando o show ‘Pra Você’.

O público vai cantar e dançar ao som de um repertório com clássico da música popular brasileira, axé, samba de roda e marchinhas de carnaval.

“A primeira apresentação foi sensacional, nesta segunda apresentação vamos inovar no reportório, fazendo uma mesclagem de música e ritmos para o público presente, estou muito empolgado com o momento que vamos viver”, disse Djalma.

Os ingressos para o show estão à disposição na bilheteria do espaço, ao preço de R$ 2,00 e R$ 1 (meia e cliente Sesc).

“Esse valor é convite para toda a família vim curtir o meu show, começando o final de semana com muita alegria, afinal depois de uma semana de muito trabalho nada melhor do que dançar e cantar, todos estão convidados para vivemos juntos esse momento”, disse o cantor, que prepara para o lançamento do seu novo EP, que está em fase final de produção e totalmente autoral mesclando ritmos que marcaram a carreira do cantor.

*Em tempo:* O cantor Djalma Ferreira lançará em breve o seu novo EP com música inéditas e regravações de sucessos da sua carreira e o novo audiovisual foi gravado estar em fase final de produção sendo lançando em seu canal no Youtube.