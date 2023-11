Zé Neto, vereadores e presidentes de partidos da base debatem 2024 em Feira

O deputado federal e pré-candidato a prefeito de Feira pelo PT, Zé Neto, reuniu-se com os vereadores Silvio Dias (PT), Professor Ivamberg (PT), Emerson Minho (DC), Luiz da Feira (AVANTE), Fernando Torres, que também é presidente (PSD), e os presidentes municipais de partidos da base aliada do governador Jerônimo Rodrigues, Gerinaldo Costa, do PT; Aroldo Moreira, do PCdoB; Alan Ferreira, do Agir; além de Roberto Tourinho, do PSB; na última segunda-feira (27).

Na ocasião, iniciaram diálogos para avaliar os desafios e caminhos, estratégias e regras para formação das chapas proporcionais para as eleições municipais de 2024.

A ideia, segundo Zé Neto, é ampliar o debate político na maior cidade do interior da Bahia, com perspectivas de formar um grupo coeso e unificado, sob a liderança do governador Jerônimo, que coordenará o processo eleitoral em Feira e que coloca o município como uma das suas prioridades para a disputa eleitoral do ano que vem.

“Uma reunião serena, madura, onde os líderes partidários expuseram suas ideias e firmaram compromisso de encaminhar ao nosso governador Jerônimo uma avaliação prévia do atual cenário política da cidade, com vistas a alinhar melhor o discurso da sua base, viabilizar mais coesão dos partidos e montar chapas fortes e competitivas de vereadores para apresentar ao eleitorado feirense as melhores propostas para a nossa Princesa do Sertão. A partir de agora, as estratégias serão traçadas por ele [Jerônimo], que já declarou publicamente que vai coordenar a campanha em Feira e estará aqui na cidade, nos próximos dias, tratando pessoalmente das estratégias para a próxima eleição”, ressaltou.

