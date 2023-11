Iphan investe 600 mil em reformas no Terreiro Tumba Junsara

Amanhã, sexta-feira, 1º de dezembro, às 11h, o superintendente do Iphan na Bahia, Hermano Guanais e Queiroz, assina Ordem de Serviço de reforma do Terreiro Tumba Junsara (clique aqui para saber mais) , tombado individualmente pelo Iphan desde 2018. O Iphan está investindo mais de R$ 600 mil nas obras.

Com a participação de representantes do terreiro, a assinatura tem como objetivo atender a reivindicaçõTumba es de longa data do povo de candomblé, que incluem a reconstrução da Casa de Nengua, residência da autoridade máxima do terreiro e local de realização de celebrações e festejos, e a construção de novos espaços de apoio, como cozinha externa, sanitários e obras de acessibilidade.

A assinatura da Ordem de Serviço de Reforma do Terreiro Tumba Junsara, vai acontecer na Sede da Superintendência do Iphan na Bahia que fica no Solar Berquó, Av. J.J. Seabra, 9-41, na Barroquinha, em Salvador