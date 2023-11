Músicas que a Filarmônica 25 de Março executa no Festival da UFBA

Maestro da Filarmônica 25 de Março, de Feira de Santana, Antônio Neves participa de uma mesa sobre sustentabilidade no V Fórum para Bandas Filarmônica que está sendo realizado pela Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador, até o dia 2 de dezembro. Neste dia,sábado (2), à tarde, no pátio da Reitoria , a Filarmônica 25 de Março faz uma apresentação musical. O maestro já divulgou o programa com as partituras que serão executadas pela banda. Foram escolhidas cinco partituras de quatro músicos: Estevam Moura, Tertuliano Santos, Antônio Manoel do Espírito Santo e Heráclio Guerreiro.

