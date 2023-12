Colbert autoriza 21 quadras esportivas e fibra ótica em todas as escolas municipais

Nesta sexta-feira (30), o prefeito Colbert Martins Filho assinou as ordens de serviço para a construção de 21 quadras poliesportivas e implantação de 160km de rede de fibra óptica (cabeamento de rede) nas escolas municipais. São mais de 30 milhões investidos nos dois projetos.

As quadras poliesportivas vão seguir padrões de pequeno, médio e grande porte, em 21 escolas municipais entre sede e distrito. Entre as unidades contempladas estão Comendador Jonathas Telles de Carvalho (Conceição), Ernestina Carneiro (Rua Nova) e Álvaro Pereira Boaventura (distrito de Bonfim de Feira). Cada uma das três empresas, que participou do processo licitatório, ficará responsável pela construção de sete quadras. A previsão é que os espaços sejam entregues no início do segundo semestre de 2024.

O acesso à internet nas escolas municipais também será inovado. Uma cibervia, com 160 quilômetros de fibra ótica, vai conectar alunos e escolas. As 213 unidades escolares do município serão atendidas com 2 mil pontos de rede espalhados, que terão 1 gigabyte de velocidade.

“Estamos ampliando as condições para incentivar e promover o esporte nas escolas municipais com a construção de 21 quadras poliesportivas. A prática esportiva traz vários benefícios ao desenvolvimento do estudante e este é um dos nossos compromissos. Além disso, estamos autorizando também a implantação de uma rede de alta velocidade de internet também para atender as unidades escolares. Postos de saúde, unidades de saúde, PSFs, UPAs, CRAS, CREAS, que estiverem no trajeto dessa rede também terão acesso”, explica o prefeito Colbert Martins Filho.

Durante o evento, a secretária de Educação, Anaci Paim, destacou que o cabeamento de rede vai otimizar a rotina escolar e qualificar ainda mais o processo de ensino e aprendizagem.

“A implantação da fibra ótica consolida o nosso compromisso com a mediação tecnológica nas escolas municipais, visto que a utilização de recursos tecnológicos no ambiente escolar faz parte da rotina da Educação Municipal. Além disso, estarão aptas a usar recursos de vídeoconferência, conectar mais equipamentos que necessitem de rede com alta velocidade e poderão sistematizar dados com mais rapidez, à exemplo das matrículas”.

Veja abaixo a lista das 21 escolas onde serão construídas as quadras:

ESCOLA MUNICIPAL C NDIDO VITORIANO DE CERQUEIRA

ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR JONATHAS TELLES DE CARVALHO

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR FRANCISCO MARTINS DA SILVA

ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA CARNEIRO

ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MARIO PESSOA

ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO CARLOS COELHO

ESCOLA PROFESSOR OTAVIO MANSUR DE CARVALHO

ESCOLA MUNICIPAL ALVARO PEREIRA BOAVENTURA

ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES OLIVEIRA

ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO DO CARMO

ESCOLA MUNICIPAL ECILDA RAMOS DE SOUZA

ESCOLA MUNICIPAL JACIRA ALMEIDA SANTOS

ESCOLA MUNICIPAL THELMA CARNEIRO

PRE-ESCOLA MUNICIPAL ALDA MARQUES

ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR MARTINS DA SILVA

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ALBERTO OLIVEIRA

ESCOLA MUNICIPAL GERALDO DIAS DE SOUZA

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MACARIO ATAÍDE

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCY SILVA BARBOSA

PRE-ESCOLA MUNICIPAL JUDITE ALENCAR MARINHO