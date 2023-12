Festa de Santa Barbara no Centro perdeu em conforto mas a animação continua

Uma das santas mais populares da Igreja Católica, Santa Bárbara foi festejada ontem (segunda-feira 4). Uma missa na Paróquia Senhor dos Passos abriu a programação atraindo os fiéis que foram reforçar a sua devoção e agradecer por graças alcançadas. O prefeito Colbert Filho e secretários municipais participaram do ato litúrgico celebrado pelo padre Júlio Santa Bárbara.

Depois da cerimônia religiosa, o cortejo levando a imagem de Santa Bárbara seguiu para o Centro de Abastecimento, onde também haverá a apresentação de samba de roda com a Quixabeira da Matinha.

A festa no Centro perdeu em conforto, antes era ao ar livre do estacionamento que foi coberto para o Shopping Popular.Mas a participação e animação foram as mesmas dos outros anos.

Considerada pelos católicos como a padroeira dos bombeiros e feirantes, a santa que no sincretismo religioso é a divindade dos ventos, raios e tempestades (Yansã) teve uma vida marcada pela coragem e ousadia.

“Bárbara deu testemunho de Jesus com palavras e atitudes. Viveu no tempo que ser cristão era considerado crime”, disse o religioso destacando que há 54 anos a Paróquia Senhor dos Passos realiza a programação festiva que se estenderá para o Centro de Abastecimento, onde será servido o tradicional caruru. “Essa é uma festa bonita, religiosa e popular”, acrescentou o padre.

O prefeito Colbert Filho ressaltou a popularidade de Santa Bárbara e que pela fé está ao lado do povo a todo tempo. “Pedimos a ela que interceda para que nos dê chuva nesse momento importante de seca. E que no dia de hoje abençoe os feirantes e consumidores do Centro de Abastecimento e das feiras livres”.