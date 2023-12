Jerônimo planeja uma série de visitas a Feira nos próximos dias

Feira de Santana vai entrar novamente no foco do governador Jerônimo que chegou da sua segunda viagem internacional. O governo planeja uma série de visitas dele a obras e projetos em andamento no Município. As visitas estão sendo programadas para que tenham ampla visibilidade e repercussão política. O Centro de Convenções, colégios em tempo integral (um no antigo Derba e outro nos antigos armazéns de algodão), a estrada de São Gonçalo, a de Jaguara e Tiquaruçu, são algumas das obras cujos cronogramas serão analisados pela equipe de governo.

