Vereador feirense adota o “abraço” como símbolo do mandato: Luiz da Feira

Um vereador em Feira de Santana fez do abraço o símbolo do mandato.Vinculado aos feirantes e ambulantes da cidade,Luiz Ferreira Dias, é conhecido como Luiz da Feira.

No primeiro discurso que fez na Câmara mandou um abraço apertado para o povo da Feira. Deu certo. Virou Luiz do Abraço, o Tio do Abraço e por aí vai. Na Câmara, nas ruas, o cumprimento alegre do vereador é seguido quase sempre de um abraço. Até o informativo do mandato adotou o nome: Jornal do Abraço. Em 2018 Luiz da Feira candidatou-se a deputado federal e obteve cerca de 20 mil votos.