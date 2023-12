Colbert visita fábrica de ônibus elétricos da BYD em São Paulo

O prefeito Colbert Filho visitou nesta quinta-feira (7), em Campinas (SP) a montadora chinesa BYD, maior fabricante de ônibus elétricos do mundo. Acompanhado do diretor da montadora, Bruno Paiva, do secretário de Transportes e Trânsito, Sérgio Carneiro, e de Rodrigo Rosa, presidente da concessionária Rosa, o chefe do Executivo Municipal conheceu toda a linha de montagem de chassis voltada à mobilidade elétrica.

Entre as vantagens observadas, energia limpa com os ônibus 100% elétricos sem emissão de carbono, baterias com autonomia para até 250km e recarga em apenas 3 horas, baixo nível de ruídos e do custo de manutenção. “A bateria, por sua vez, é considerada o coração dos ônibus elétricos”, explica Paiva, diretor da Build Your Dreams.

A garantia para esse tipo de modal é de oito anos – isso devido a simplicidade tecnológica dos ônibus elétricos. E mais: o moderno layout dos ônibus comporta três portas em ambos os lados da carroceria, otimizando o embarque e desembarque dos passageiros.

“Vimos aqui uma fábrica com tecnologia de ponta e equipes de excelência do Brasil e da China. Feira de Santana tem todo o interesse em entrar pela porta da frente na mobilidade elétrica. Agradecemos à BYD por estar conosco apontando o melhor caminho”, ressalta o prefeito Colbert Filho.

A empresa chinesa BYD é referência ainda em energia solar, mobilidade elétrica, armazenamento de energia, além de figurar como a segunda maior produtora de componentes eletrônicos do mundo.

“Estamos visitando com o nosso prefeito no propósito de estudar a melhor viabilidade de um projeto inovador de mobilidade com ônibus elétricos”, afirmou o secretário Sérgio Carneiro.

BYD Brasil- A unidade de Campinas é responsável pela montagem de ônibus elétricos e de baterias de fosfato de ferro. A unidade no interior de São Paulo também abriga a fabricação de painéis solares e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da empresa no Brasil – focado em estudos e tecnologias para veículos elétricos, baterias, smart grid (rede inteligente de distribuição de energia), energia solar e iluminação.

Foto: Andrews Pedra Branca