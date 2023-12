“Nordeste, meu país” ganha Festival de Música Educadora na categoria instrumental

O intérprete e compositor Tiago Marinho recebeu das mãos do governador Jerônimo Rodrigues o troféu de Melhor Música Instrumental do 21º Festival de Música Educadora FM, pela música ‘Nordeste, meu país’. O artista dividiu a emoção de receber o prêmio. “Estou muito feliz, ainda em êxtase. Não é um processo tão simples, é um processo longo, em que a gente se doa, se entrega. Música pra mim é sentimento. Então, poder representar minha música nordestina, colocar as claves do Candomblé, poder falar um pouco também da minha religião, foi muito importante”, revelou.

Nelson Rufino, que celebra quase 60 anos de carreira, foi o homenageado desta edição, compartilhando o palco com artistas renomados como Roberta Sá e Teresa Cristina. Suas contribuições para o universo musical, com sucessos como ‘Todo Menino é um Rei’ e ‘Verdade’, imortalizada na voz de Zeca Pagodinho, serão reverenciadas, ressaltando a importância de festivais que reconhecem e enaltecem trajetórias tão marcantes.

O artista, não vacila em afirmar que essa é a homenagem mais bonita que já recebeu na vida. “Que bom que eu estou vivo, aos 81 anos, 47 anos de música, para viver isso.”

A vencedora da categoria Música com Letra mais votada pelo ouvinte do 21º Festival de Música é Mormaço, de composição e interpretação de Jana Cambuí. A vencedora da categoria Música Instrumental mais votada pelo ouvinte foi Jardim Secreto, cuja intérprete e compositora é a artista Roberta Dantas.

Na categoria Melhor Arranjo de Música, o prêmio ficou com De cinema, tendo como intérprete Reudes Nogueira & Orquestra Mettamboru, e composição e arranjo de Reudes Nogueira. Não tem Carnaval venceu a categoria Melhor Arranjo, premiando como intérprete e compositora Riane Mascarenhas, e Felipe Guedes como arranjador.

O intérprete e compositor Luã Almeida levou o prêmio de Melhor Intérprete de Música, com Samba do Cabula. Já o prêmio de Melhor Intérprete de Música com Letra ficou com é Só pra você, de Lore como intérprete e compositora. A vencedora da categoria Melhor Música com Letra ficou com Aroeira, de Murilo Chester, como intérprete e compositor.

A 21° edição do Festival de Música Educadora FM conta com o patrocínio do Conselho Nacional do SESI (CN Sesi), Bahiagás e Caixa Econômica Federal, reforçando o comprometimento de entidades públicas e privadas em apoiar e incentivar a cultura musical na Bahia.

