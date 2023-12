Vereadores aprovam reajuste de 4% para servidores municipais

Por 13 votos favoráveis e oito contrários, a Câmara de Vereadores de Feira de Santana conseguiu, ao homologar o veto do prefeito Colbert, finalmente, aprovar um reajuste aos servidores públicos municipais de 4%, retroativo a maio, proposto pelo Poder Executivo. O projeto de lei do Executivo chegou a sofrer emendas que foram vetadas pelo Prefeito e o projeto retornou à Câmara. Nessa sessão o veto do prefeito foi confirmado por 13 votos e em seguida foi votado o reajuste de 4%

Depois de muita discussão em plenário, ja por volta de 13h40min o projeto aprovado e deve seguir para sanção do prefeito Colbert Filho.