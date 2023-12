A lua à espreita na madrugada 

Sempre tive disposição crepuscular. Não é que as alvoradas não me encantassem. Mas é que, costumeiramente, pouco me permiti vivê-las. Essa coisa de acordar antes do alvorecer – contrariando uma arraigada disposição da alma – sempre causou certa ojeriza, uma antipatia invencível. Mas eis que, numa dessas madrugadas insones, coloco-me de pé às quatro da manhã e, de supetão, puxo a cortina que encobre a janela.

Pois lá estava ela. A lua. Redonda, com seus ricos detalhes de porcelana, misteriosa, límpida, sedutora. O ocaso ia se aproximando com o fim da madrugada. Mas o astro ainda despejava uma luz alva que atravessava a janela e se refletia na parede oposta. O quarto, então, ganhou uns tons leitosos.

O mais magnífico, no entanto, era o silêncio que a lua impunha. Na verdade, nem era ela e sim as convenções sociais, as conveniências, o horário de repouso, porque nem todo mundo pode ser boêmio. Mas, de alguma maneira, é a lua que chancela essa quietude. Admirava-a, portanto, sisudo, quase intimidado.

Até aquele momento tudo era escuridão. A cidade era um manto de luzes espichando-se, mas, mais à frente, esmorecia, findava. No céu, mesmo com as estrelas brilhando nítidas, era impossível tanger o breu, dissipá-lo. Afinal, não havia ainda nenhum vestígio da barra do dia.

Mas – coisa espantosa! – alguns pássaros já pressentiam o alvorecer. Cantavam a partir do negrume das copas das árvores catingueiras. Entre os pios, destacavam-se os trinados magistrais dos sabiás. Como reconforta ouvi-los novamente, já prenunciando o verão! Vá lá que a estação é tórrida, mas como são intensas suas cores! E como os sabiás emprestam vida!

O êxtase só arrefeceu com as primeiras luzes da manhã. Belas, mas elas trouxeram os primeiros roncos dos motoristas, a estridência das primeiras buzinas e, também, os primeiros pedestres. Alguns eram trabalhadores, apressados; outros, atletas aproveitando o começo da manhã.

Nas emissoras de rádio, os crimes do final de semana e os incontáveis problemas urbanos decretavam que, de fato, o momento mágico expirou e que é hora de mergulhar na rotina…