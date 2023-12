Judiciário da Bahia arrecada 5,5 milhões em leilão de toyotas e empilhadeiras

O leilão de 73 lotes de bens do Poder Judiciário baiano resultou em uma arrecadação total de R$ 5.459.500 para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O montante é 43,73% maior do que o valor inicial estimado dos lotes. Eles foram compostos por 70 veículos modelo Toyota Corolla 1.8 GLI 2018 e três empilhadeiras.

Os carros foram vendidos por um total de R$ 5.312.500 milhões e as empilhadeiras por R$ 147 mil. Em 2018, os 70 veículos leiloados foram adquiridos pelo valor de R$ 6.553.750.

A ação foi regulamentada pelo Edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 6 de novembro de 2023. Ocorrido em 21 de novembro de 2023, o Leilão nº 004/2023 foi acompanhado pela Comissão de Alienação de Bens Móveis, por meio do leiloeiro designado, João Paulo Mineiro Bezerra.

Na foto, o Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, assina documentos.