Casa da Mulher Brasileira também será instalada em Feira de Santana

Mais três Casas da Mulher Brasileira serão instaladas no interior da Bahia: nos municípios de Feira de Santana, Irecê e na região de Itabuna. A ampliação foi autorizada pelo Ministério das Mulheres, por meio da assinatura do termo de adesão. Hoje, terça-feira (19), a Bahia recebeu a primeira unidade no estado, da Casa da Mulher Brasileira (CMB), localizada na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. O evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, da Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e da Secretária da SPM, além de autoridades municipais.

Criada em 2013, durante o governo da presidente Dilma Roussef, a Casa da Mulher Brasileira integrou o programa Mulher, Viver sem Violência. A primeira CMB foi inaugurada em 2015 e atualmente existem outras sete unidades em funcionamento no país

Com capacidade para atender 100 mulheres por dia, com funcionamento 24h, durante todos os dias da semana, a CBM de Salvador inicia atendimento a partir desta quarta-feira (20).

A CMB conta também com espaços adaptados para o cuidado das crianças, incluindo brinquedoteca e fraldário. A iniciativa considera a condição de vulnerabilidade em que muitas mulheres se encontram, no cuidado solitário de seus filhos. A Casa também oferece um alojamento de passagem, para abrigo de mulheres em situação de violência, acompanhadas ou não de seus filhos, que corram risco iminente de morte, por até 48 horas. Há também o serviço da Central de Transportes, que realiza o deslocamento de mulheres atendidas por outros serviços como atendimento em saúde, rede socioassistencial (Cras e Creas) e medicina legal.

Os investimentos incluem recursos do Governo Federal, com aporte de quase R$ 10,5 milhões. O Governo do Estado investiu na estrutura da Casa, com aplicação anual de R$ 4,5 milhões em pessoal e manutenção, incluindo a oferta dos serviços das DEAMs, Batalhão da Ronda Maria da Penha, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça da Bahia, Ministério Público e com os programas de autonomia. O investimento municipal soma R$ 3,3 milhões.