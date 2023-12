Antonildes celebra quatro décadas na área da comunicação

Jornalista celebra quatro décadas na área da comunicação

Nas Ondas do Rádio

Trajetória de quarenta anos na área da comunicação foi completada dia 16 de dezembro pelo jornalista feirense Antonildes dos Santos, ou se preferir Papá. Ele é feirense, casado com a pedagoga Rosa da Silva dos Santos, tem 4 filhos (Alexandre, Karine, Antônio Álvaro e Rafael), iniciou na comunicação no extinto Jornal Feira Hoje, em 16 de dezembro de 1983.

Sua primeira função foi de encarregado da distribuição, que consistia em controlar e organizar o envio dos jornais para os vendedores, bancas de revistas e assinantes. Em 1986 foi promovido para o setor de composição gráfica, responsável pela digitação das matérias produzidas na redação.

“O processo à época para produção do jornal impresso era penoso! Os repórteres escreviam suas matérias em máquinas de escrever manuais em laudas (folha de papel padronizado) e essas eram repassadas para a diagramação – que definia a disposição dos elementos gráficos, textos e fotos, em espaços definidos -, depois enviado para a composição gráfica para digitação em equipamentos específicos e enviados para o departamento de arte para montagem das matrizes e remetidos ao fotolito para gravação em chapas e daí seguia para impressora off-set”, explicou.

“Sempre reporto que o jornal Feira Hoje teve uma contribuição enorme na minha vida profissional e de muitos colegas que por lá passaram. Aprendi muitas coisas nesse período, inclusive diagramação. Agradeço muito aos colegas e diagramadores Célia Farias, Elbas Ferreira (in memorian) e Alyrio Ribeiro, que me ensinaram muito”, pontuou.

“Com a evolução da informática a partir do início da década de 1990 esse processo para produção do jornal impresso ficou facilitado, como em todas as áreas da mídia escrita, falada e televisada. Hoje temos uma gama incalculável de opções para nos informar, mas não abro mão de consultar diariamente o jornal impresso. A internet tem uma força extraordinária, abriu um campo infinito para a informação, porém tem a produção das fake news (notícias falsas) como um grande problema para quem busca informação com credibilidade. Todo cuidado é pouco!”, advertiu.

Antonildes Sampaio dos Santos é bacharel em Jornalismo pela FAT – Faculdade Anísio Teixeira. Trabalhou nos jornais Feira Hoje (extinto), Folha do Estado da Bahia e Tribuna Feirense, na função de jornalista/diagramador. Editou e diagramou por muitos anos a Revista Destaque e o jornal DaFeira, do publicitário Elton Christo; jornal Cidade, do jornalista Ronaldo Belo e muitos outros trabalhos na área da comunicação durante essas quatro décadas. Atualmente diagrama o jornal Municípios em Foco, do jornalista Azevedo Júnior; exerce a função de assessoria de imprensa nos Sindicatos dos Metalúrgicos (STIM) e dos Borracheiros (Sindborracha). Desde 7 de setembro de 2017 apresenta o Programa PapaAr, na Rádio Geral, todas terças, das 14 às 15 horas; e quintas-feiras, das 14 às 16 horas; e aos domingos participa do programa Boca de Forno, das 6 às 8 horas, na Rádio Sociedade News FM, que tem o comando do radialista Nivaldo Lancaster.

“Comandar um programa radiofônico é um grande desafio para mim, todavia estou encarando com muita satisfação esse novo projeto, que já tem mais de seis anos. Na Rádio Geral a acolhida dos diretores da Rádio, Humberto Filho e Ricardo Cedraz, do coordenador Amaury Júnior e do radialista/jornalista Reginaldo Júnior, deixam-me bastante confortável para conduzir o programa. Na participação no programa Boca de Forno, aos domingos, das 6 às 8 horas, do radialista e amigo Nivaldo Lancaster, na Rádio Sociedade News FM, tudo transcorre com a maior tranquilidade, pois além de um amigo querido tem muito a ensinar a quem está ao seu lado. Continuarei, sem dúvida, essa trajetória no rádio ‘primordial para uns, dispensável para outros’”, finalizou o jornalista.