Zé Neto tem como certo o apoio do MDB à sua candidatura a Prefeito de Feira

Na Câmara de Vereadores de Feira de Santana, hoje, o deputado Zé Neto disse estar convicto de que receberá o apoio do MDB à sua candidatura a Prefeito de Feira no próximo ano. O deputado não tem dúvida do compromisso do ex-deputado Geddel Vieira Lima, líder do partido no Estado e com quem ele esteve há poucos dias. Zé Neto faz questão de observar que o partido é o mesmo do atual Prefeito de Feira, Colbert Filho. O deputado federal do PT esteve na Câmara para participar de audiência pública com os agentes de endemias. VEJA e ouça o vídeo:

