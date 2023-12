Colbert dispara: “quem manda na Câmara é o filho da vereadora Eremita”

“Quem manda na Câmara, se reúne com Vereadores, diz o que a Presidência da Casa faz ou não faz, é o filho da vereadora Eremita Mota“, disparou o prefeito Colbert Filho (MDB), insinuando que essa seria a causa principal porque o Orçamento de Feira e outros interesses do município não entram na pauta de discussão e votações da Câmara. O “filho de Eremita” é o empresário Yuri Guimarães que recentemente filiou-se ao Partido Progressista( a vereadora é do PSDB). O comentário foi em uma resposta ao repórter João Guilherme, no TransNoticias. A intervenção do empresário sobre as decisões da Presidência também é tema de ataques à gestão de Eremita pelo vereador líder do governo, José Carneiro.

Relacionado