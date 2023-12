Eremita aponta ingerência de Zé Ronaldo sobre governos de Tarcízio e Colbert

Convidada do programa Altos Papos com Uchôa, na rádio Princesa FM 96,9, para um balanço de fim de ano dos trabalhos à frente da presidência da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, Eremita Mota (PSDB) revelou que durante o governo do ex-prefeito Tarcízio Pimenta (2008-2012), foi “proibida” de assumir a Secretaria de Assistência Social do município.

O impedimento, segundo ela, teria sido determinado pelo ex-prefeito José Ronaldo (DEM – hoje União Brasil), à época, principal cabo eleitoral de Tarcízio.

Em novembro de 2020, após o primeiro turno das eleições, a vereadora Eremita Mota foi nomeada pelo prefeito Colbert Filho (MDB) como secretária de Educação. Onze dias depois, foi exonerada do cargo, sendo substituída pelo então chefe de gabinete da pasta, o professor e ex-vereador Beldes Ramos, quando era filiado ao PT. À imprensa, Colbert declarou que “Eremita não participou da campanha como acordado”.

“Tudo de Colbert [Filho] não é Zé Ronaldo que resolve? Na época de Tarcízio foi a mesma coisa. Como eu tinha ajudado Tarcízio na campanha de deputado estadual, ele achou que deveria me agraciar por merecimento com a Secretaria de Ação Social, mas o próprio prefeito que estava ‘paralelo’ a ele disse: ‘Você é doido de dar essa secretaria a essa mulher? Rapaz, não dê não porque essa mulher lhe derruba depois’. Então, eu fui proibida de assumir por causa dele [José Ronaldo]. Acho que foi medo mesmo da pessoa crescer. Esses conchavos, a natureza de cada um deles, eu conheço. Feira de Santana têm muito disso, onde eles tendem ‘cortar a sorte’ de quem está crescendo, chamado de campo minado, pra ficar com o ‘reinado’ e não deixar a pessoa aparecer”, afirmou.

Foto: Taiuri Reis/AltosPapos