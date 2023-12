Novas tarifas de pedágio a partir de amanhã nas BRs 324 e 116

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), autorizou e passa a valer a partir de amanhã, 27, as novas tarifas das praças de pedágio na BR-324 – Rodovia Eng° Vasco Filho e BR-116 – Rodovia Santos Dumont.

Com a decisão, o valor da tarifa básica para veículos de passeio passará de R$ 5,90 para R$ 6,10, na BR 116, e de R$ 3,30 para R$ 3,50, na BR 324 – um reajuste de 6% na BR-324 e 3,3% na BR-116.

“Essa correção reflete a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período e, em conformidade com o Contrato de Concessão, deveria ser aplicado em 07 de dezembro de 2023”, esclareceu a Via Bahia, concessionária e administradora dessas rodovias na Bahia.

O reajuste das tarifas de pedágio está previsto no contrato de concessão e não está relacionado com as tratativas da Concessionária junto ao Ministério dos Transportes e ANTT, que avançam na direção da repactuação consensual deste Contrato de Concessão.