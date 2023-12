Leilão de bens inservíveis da Prefeitura de Feira, nesta quinta

Nesta quinta-feira (28), serão leiloados bens e móveis inservíveis e desafetados do patrimônio da Prefeitura de Feira de Santana. O certame vai ocorrer às 9h, através da internet, no endereço eletrônico: www.rjleiloes.com.br.

O leilão será realizado em 48 lotes e os valores são os mínimos aprovados como base para o lance inicial. Os itens estão a partir de R$ 50, entre eles sucatas de: cadeiras e quadros escolares, armários, ar condicionado, bebedouros, além de veículos como carros e motocicletas.

Desde o dia 13, os bens estão expostos para visitação pública e seguem assim até a véspera (27) do leilão, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h – de segunda a sexta-feira – nos endereços a seguir:

Lotes de 01 a 38 – Estádio Municipal Joia da Princesa, situado na rua São Gonçalo Alves Boaventura, s/n, portão 01 – Jardim Cruzeiro.

Lotes de 39 a 48 – Pátio do Parque do Saber, situado à Rua Tupinambás, nº 275, São João, Feira de Santana – BA, 44051-224, das 8h às 17h.

Correrá por conta do arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro, sendo a mesma fixada em 5% sobre o valor do lote arrematado, totalizando 105%. O pagamento será à vista e imediatamente após o arremate.

A retirada dos bens arrematados (após o pagamento do valor total), mediante apresentação de nota fiscal, ocorrerá entre os dias a serem definidos pelo leiloeiro, das 9h às 12h e das 14h30 às 17h00 (exceto sábados, domingos e feriados), nos endereços indicados para visitação pública.

Mais informações podem ser obtidas junto à Divisão de Regulação de Tombamento da Prefeitura, localizada na avenida Sampaio, nº 344, Centro, das 8h30 às 12h das 14h às 17h30 de segunda a sexta-feira. Também através do telefone: (75) 3617-0669. O edital na íntegra está disponível nos sites www.feiradesantana.ba.gov.br e www.rjleiloes.com.br

Foto: Izinaldo Barreto