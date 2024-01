No primeiro dia útil do ano, hoje, 2, o centro antigo de Feira de Santana, considerado o termômetro do comércio varejista da cidade, estava esvaziado de clientes e algumas lojas sequer abriram. “Comércio fraco”, mas na verdade uma ressaca do feriadão e das vendas realizadas no Natal e fim de ano quando consumidores de todas os municípios vizinhos encheram os estabelecimentos e pontos comerciais da área central de Feira.

