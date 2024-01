Barracas na Fraga Maia impedem conclusão da ciclovia de 2,2km

Umas barracas comerciais erguidas em área pública na avenida Fraga Maia impedem a continuidade e término das obras de implantação da ciclovia nessa avenida de Feira de Santana. O Município está buscando solução jurídica em relação as barracas que ocupam que estão nas imediações do Parque Ipê. Somente após a retirada desses estabelecimentos será possível dar sequência a implantação do pavimento da ciclovia – 90% do piso já está pronto.

A nova ciclovia tem no total 2,2 quilômetros de extensão – tem início nas proximidades do viaduto e segue até o cruzamento da avenida Francisco Fraga Maia com a rua Tijuca. Os investimentos na mobilidade urbana são do Governo Municipal. Na manhã desta quarta-feira (3), o superintendente de Operações e Manutenção (SOMA), João Vianey, e o diretor do órgão municipal, Ianco Pinho, acompanharam o andamento dos serviços.