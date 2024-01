Prefeitura de Feira monta força-tarefa contra a vulnerabilidade social e degradação ambiental

A Prefeitura de Feira de Santana mobilizou uma força-tarefa com o propósito de intensificar ações e assistência em áreas específicas, no entorno do Centro Social Urbano (CSU) e sob os viadutos da cidade, visando atender urgentemente às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa iniciativa abrange não apenas a assistência direta, mas também contempla atividades de limpeza, sinalização e conscientização.

O plano de ação foi definido em reunião nesta sexta-feira (05), conduzida pelo prefeito Colbert Martins Filho, com a presença dos secretários: Denilton Brito (Desenvolvimento Social), José Marcondes (Administração), Carlos Brito (Planejamento), Emanoel Lima (Governo), e os superintendentes Cleudson Almeida (SMT) e João Vianey (SOMA).

Nesse contexto, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedeso) já efetivou a retirada do pessoal em situação de população de rua nos arredores do CSU e nos viadutos. A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) assumiu a responsabilidade pela instalação de placas de sinalização e fiscalização de veículos que realizam descarte inadequado de lixo.

A comunicação permanente para conscientização da população será conduzida pela Secretaria de Comunicação (SECOM), enquanto a Secretaria de Serviços Públicos (SESP) está empenhada na execução de operações de limpeza e trabalhos de jardinagem nos viadutos.

Além disso, a Superintendência Municipal de Operações e Manutenção (SOMA) iniciou a movimentação do solo para pavimentação da via marginal, tendo o CSU como ponto de referência. A fiscalização na Feira da Cidade Nova, com especial atenção aos permissionários que descartam resíduos, incluindo os vendedores de coco verde, ficará a cargo da Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural (SEAGRI).

Ações voltadas para a educação ambiental e combate à degradação ambiental serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM). Por fim, a Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) desempenhará o papel de acompanhar o desenvolvimento e a execução das ações planejadas, garantindo a efetividade das iniciativas propostas