Carnaval na Bahia: Governo do Estado lança chamamento às Prefeituras

O Governo do Estado da Bahia lançou o Chamamento Público para viabilizar as festas carnavalescas de 2024 dos municípios baianos. As cidades interessadas podem se inscrever de 8 a 17 de janeiro no Protocolo Geral da Sufotur ( 3ª avenida, nº 390, Térreo – CAB), das 8h30 às 18h, ou por meio do e-mail: carnaval2024@sufotur.ba.gov.br.

O edital e anexos estão disponíveis no site da Sufotur (www.sufotur.ba.gov.br).

Podem participar Pessoas Jurídicas de Direito Público, especificamente prefeituras municipais do estado da Bahia, que atenderem às exigências contidas no edital. A divulgação dos selecionados acontecerá no dia 20 de janeiro