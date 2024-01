Ato do 8/1 em Salvador reuniu representantes dos três poderes

Um ato em defesa da democracia e contra o golpe realizado no auditório Jornalista Jorge Calmon, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em Salvador, marcou esta segunda-feira, 8 de janeiro, data em que completa um ano dos ataques antidemocráticos e danos a prédios públicos em Brasília, capital federal.

O governador Jerônimo Rodrigues participou do evento ao lado da primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), Tatiana Veloso, do vice-governador Geraldo Júnior e do presidente da Alba, Adolfo Menezes. Também participaram representantes de movimentos sociais, centrais sindicais, parlamentares, representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de integrantes do Ministério Público e Defensoria Pública.

“Nós tivemos em 1964 um golpe que feriu direito das pessoas à individualidade. Agora, em 2016, 2017, 2018 e, mais especialmente, no ano de 2022 a gente viu um forte ataque às instituições. Precisamos assegurar a história da democracia, porque é uma história jovem. O 8 de janeiro não é uma data para alimentar a discórdia ou a divergência entre dois lados de Brasil, pelo contrário. É a nossa resistência, numa casa como esta, da Assembleia Legislativa, junto com os movimentos sociais, entendendo o papel da Constituição e a sua aplicabilidade”, destacou Jerônimo.

“Poderíamos estar nos preparando, neste 8 de janeiro, para a nossa secular devoção ao Senhor do Bonfim – cujo templo, na Colina Sagrada, completa 270 anos neste 2024. Contudo, estamos aqui, neste tórrido Verão baiano, para exaltar a liberdade e a democracia, afrontadas por golpistas, defensores do arbítrio e da ditadura”, discursou o chefe do Legislativo estadual, deputado Adolfo Menezes.