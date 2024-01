Jerônimo deu início na Bahia ao projeto Férias na Escola com mais Saber e Sabores”

O projeto “Férias na Escola com mais Saber e Sabores” foi lançado, nesta quarta-feira (10), pelo governador Jerônimo Rodrigues e pelo vice-governador, Geraldo Júnior, no Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Noêmia Rego, no bairro de Valéria, em Salvador. Em Feira de Santana, o lançamento foi presidido pelo secretário de Direitos Humanos, Felipe Freitas .

O lançamento do projeto foi realizado simultaneamente nas seguintes unidades da rede pública de ensino: Centro Territorial de Educação Profissional do Vale do Jiquiriçá, em Amargosa; Colégio Estadual de Tempo Integral de Amélia Rodrigues; Colégio Estadual José Vicente Leal, em Araçás; Colégio Estadual de Tempo Integral de Barra do Choça; Colégio Estadual Quilombola de Tempo Integral da Bacia do Iguape, em Cachoeira; Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Camaçari; Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana; Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, em Lauro De Freitas; Colégio Estadual Ministro Oliveira Brito, em Olindina; e no Colégio Estadual Gentil Paraíso Martins, em Valença

A iniciativa oferece oficinas e outras atividades a 131 mil estudantes da rede estadual de ensino, em cerca de 500 escolas pela Bahia, de 10 a 31 deste mês, com a proposta de fortalecer o vínculo e a participação estudantil, a partir do potencial artístico e cultural de cada localidade.

A iniciativa segue a orientação metodológica do Programa Educa Mais Bahia, programa implementado pela SEC, que oferta oficinas educativas durante o ano letivo, envolvendo toda a comunidade escolar. O Educa Mais Bahia amplia a jornada nas escolas mediante oficinas de artes, esportes, música e fortalecimento das aprendizagens.

A ação será desenvolvida de forma articulada com outras secretarias estaduais, a exemplo das pastas de Cultura (Secult-BA), Justiça e Direitos Humanos (SJDH), de Desenvolvimento Social (Seades) e da Saúde (Sesab). O Férias na Escola com mais Saber e Sabor também conta com a parceria da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que aumentará a atenção à segurança no entorno das escolas com atividades. “Essas são ações integradas do Estado que primam pela participação da comunidade e colocam a educação como um eixo para transformar a vida das pessoas”, destacou Geraldo Júnior.

