Feira tem abrigos com QR Code nos principais pontos de ônibus

Aguardar a chegada do ônibus tem sido mais confortável para os usuários do transporte público urbano em Feira de Santana. Novos abrigos com QR Code estão sendo instalados [enquanto outros foram restaurados] pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) em avenidas e ruas de Feira de Santana, sobretudo em áreas de maior demanda de passageiros.

Nos últimos meses, pelo menos 23 desses equipamentos passaram por restauração ganhando QR Code, o que permite ao usuário acompanhar a previsão de chegada do ônibus, além de recarregar créditos no cartão social eletrônico com o smartphone por meio do app KIM, bem como revalidar cartão estudantil, solicitar um novo ou ter atendimento virtual Via Feira.

Para isso é só apontar a câmara do celular. É super rápido e fácil! Além da modernidade, os abrigos também dispõem de assentos com espaço reservado a cadeirantes e/ou pessoas com mobilidade reduzida, cobertura e painel com imagens que remetem ao município.

Já foram instalados pelo poder público municipal abrigos com QR Code na avenida Senhor dos Passos (Carmac), na Getúlio Vargas (Receita Federal), ao lado do Mercado de Arte Popular, na avenida Artêmia Pires e no cruzamento das avenidas João Durval Carneiro com a Getúlio Vargas, sob o viaduto José Joaquim Lopes de Brito.

Ainda, na avenida Artêmia Pires, nas imediações do condomínio Bela Vista, sob a passarela Conceição Lôbo na Cidade Nova, no Shopping Cidade das Compras, nas proximidades da UEFS, Praça do Nordestino, no conjunto Feira VI, Rua Geminiano Costa e na Visconde do Rio Branco.

“O prefeito Colbert Filho tem intensificado as ações de planejamento voltadas à mobilidade urbana que visam proporcionar conforto, comodidade e segurança ao trabalhador e ao estudante que usam transporte público”, enfatiza o secretário de Mobilidade Urbana, Sérgio Carneiro.

Fotos: Andrews Pedra Branca