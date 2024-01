Lei contra carroceiros em Feira revela o Ã³dio aos pobres

O padre Júlio Lancellotti popularizou a palavra “APOROFOBIA” que designa a fobia(ou ódio) aos pobres ao mostrar ações públicas de discriminação contra moradores de rua em São Paulo. A lei promulgada pela Câmara de Vereadores de Feira de Santana, praticamente extinguindo as carroças e os carroceiros na paisagem urbana de Feira sofre desse viés do ódio e discriminação às pessoas pobres que desenvolvem uma atividade que faz parte da economia periférica do Município.

Ontem, cerca de 70 carroças e carroceiros estacionaram defronte à Prefeitura pedindo “socorro” contra a lei aprovada na Câmara e que alterou a legislação de 2015 que regulamente o transporte de carga e descarga no perímetro urbano.