Assassinato de índigena Pataxó aumenta crise da segurança pública na Bahia

Em um vídeo de 1 minuto e 20 segundos, gravado às 22h neste domingo, 21, após reunião com secretários da Segurança e de Justiça e Direitos Humanos, o governador Jerônimo Rodrigues, que se reconhece como indígena, fez um pronunciamento sobre o episódio no Sul da Bahia que resultou em agressões, com uma morte, a indígenas da etnia Pataxó Hã Hã Hã, alvo da violência de fazendeiros e da Polícia Militar.

“Reitero aqui o nosso compromisso e atenção com a apuração e punição dos culpados, assim como a nossa rejeição a qualquer tipo de violência. Meus sentimentos à família e a toda comunidade indígena da Bahia e do Brasil”, disse o governador, que afirmou também já ter conversado sobre o caso com o ministro Flávio Dino e o presidente Lula.

Fazendeiros que tentavam fazer, à força e sem mandado judicial, uma reintegração de posse de área rural ocupada pelos Pataxós, com apoio da PM, abriram fogo contra os indígenas, baleando o cacique Nailton e matando a irmã dele,Fátima Pataxó.

O episódio agrava o descrédito da Polícia Militar da Bahia, considerada uma das mais violentas do país e pode provocar uma crise ainda maior na gestão da Segurança Pública no Estado que, inclusive, resiste às mudanças implementadas pelo Ministério da Justiça, protelando, por exemplo, o uso de câmeras nos fardamentos dos policiais para diminuir o alto nível de letalidade das forças policiais baianas.